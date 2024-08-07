Происшествия

Ревнивый пушкиногорец сядет в тюрьму на 7 лет за убийство собутыльника

41-летний житель Пушкиногорского района признан виновным в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что подсудимый, находясь у своего знакомого в квартире в Пушкинских Горах, распивал спиртное. Между мужчинами возник конфликт, связанный с девушкой, с которой у подсудимого были романтические отношения. Подсудимый в ходе конфликта ударил собутыльника ножом в область жизненно важных органов. От полученных тяжких повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Учитывая данные о его личности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.