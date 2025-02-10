Происшествия

Псковичка попалась на краже, раскладывая ворованные продукты по пакетам

Псковичка, которая пыталась обокрасть магазин, предстанет перед судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В декабре 2024 года гражданка отправилась в магазин за продуктами. Находясь в торговом зале, стала складывать в покупательскую корзину продукты, затем прошла мимо кассовой зоны самообслуживания, при этом не оплатив товар. После она направилась в покупательский уголок, где стала раскладывать ворованные продукты по пакетам, делая вид, что их купила. В это время к обвиняемой подошел сотрудник магазина и попросил показать чек на товар, ей ничего не оставалось делать как сознаться в том, что она его украла.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.