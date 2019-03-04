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В России и мире

Росздравнадзором пресечена деятельность клиники пластической хирургии, где незаконно принимал пациентов иностранный врач

13.03.2019 22:06|ПсковКомментариев: 0

Росздравнадзором пресечена деятельность московской клиники пластической хирургии, незаконно привлекающей к приему пациентов иностранного специалиста из Европы без разрешения на практику в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора по Псковской области.

Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в октябре 2018 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении частной медицинской организации ООО «Докторпластик».

В ходе подготовки к надзорным мероприятиям  специалистами Росздравнадзора была выявлена размещенная в  сети интернет информация о том, что  «ведущим хирургом клиники является иностранный гражданин доктор Ульф Самуэльссон». При этом сведения  о наличии у доктора Ульфа Самуэльссона сертификата врача-специалиста для работы на территории Российской Федерации, а также информация об окончании им профильного учебного заведения на территории Российской Федерации, представлены не были.

При проведении проверки комиссией был подтвержден  факт предоставления медицинских услуг данным иностранным специалистом, который не имеет  допуска для оказания медпомощи на территории Российской Федерации и не владеет русским языком (прием пациентов проходил в присутствии переводчика).

Также  в клинике  выявлены случаи оказания медицинской помощи пациентам другими врачами, не имеющими достаточного уровня образования.

Кроме того, в ООО «Докторпластик» зафиксированы грубые нарушения законодательства, касающиеся наличия необходимых подразделений и оснащения для оказания медицинской помощи по пластической хирургии. 

В связи с явной угрозой для жизни и здоровья пациентов Росздравнадзором  был наложен временный запрет на деятельность клиники в части оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» и «анестезиология и реаниматология» (в соответствии со ст. 27.16 КоАП РФ). Решением Арбитражного суда города Москвы заявление территориального органа Росздравнадзора было поддержано и деятельность ООО «Докторпластик» приостановлена на 90 суток.

Теги: #Росздравнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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