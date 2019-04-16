Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй бесплатный билет!
Как помыть машину бесплатно?
выбираем текстильные тапочки
Что нам стоит дом построить
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Штрафы выше — город чище
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Ганзейские дни. Программа
О зоне (особой экономической)
Трасса Р-23: дорога смерти
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 16.04.2019 08:030 Эксперты дали прогнозы по восстановлению собора Парижской Богоматери 17.06.2019 14:320 Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунтов 17.06.2019 14:140 В аэропорту Домодедово начали тестировать алкорамки 17.06.2019 12:185 Псковская область вошла в число аутсайдеров по благосостоянию семей 17.06.2019 10:111 250 тысяч литров коньяка сгорели во Франции 16.06.2019 21:595 Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
 
 
 
Самое популярное 14.06.2019 10:045 Верховный суд вычеркнул из списка огнестрельного оружия электрошокеры и травматические пистолеты 15.06.2019 14:361 Отмечаем Троицу: что можно и что нельзя делать? 15.06.2019 20:445 Тела двух мужчин извлечены из реки Великой в Пскове 14.06.2019 11:275 На базе «Мехуборки» проводят следственные действия сотрудники ОБЭП 14.06.2019 17:095 Мотоциклист попал в аварию на Ольгинском мосту. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Псковская область вошла в число аутсайдеров по благосостоянию семей

17.06.2019 12:18|ПсковКомментариев: 5

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Согласно итогам рейтинга, 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет. По данным Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 2,3%, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля – за четыре года, строительство – за десять лет.

«Эти процессы сопровождались ростом реальной начисленной заработной платы, который, согласно статистике Росстата, составил за год 6,8%. Правда, динамика реальных денежных доходов оставляет желать лучшего», - говорится в исследовании.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.

В лидирующей группе за 2018 год не появилось новых регионов. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ, который остается лидером рейтинга восьмой год подряд. По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей.

Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тысячи рублей). Еще в девяти российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тысяч рублей, что на три больше чем в 2017 году. К ним относятся Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская область и Московская область.

Уже третий год подряд в 15 регионах максимально возможный свободный денежный остаток превышает среднее значение по стране в 44,3 тысячи рублей.

Во всех российских регионах по итогам 2018 года объем максимально возможного остатка после минимальных затрат в семьях с двумя детьми вырос. Наибольший рост в 2018 году был в Кабардино-Балкарской Республике. В 2017 году в Республике отмечался отрицательный результат (-1 220 рублей), но по итогам 2018 года максимально возможный остаток денежных средств в среднестатистических семьях с двумя детьми составил 6 010 рублей.

Республика Алтай поднялась в рейтинге на 12 позиций, за 2018 год максимальный объем свободных денег в семьях с двумя детьми вырос на 80%, Республика Тыва поднялась на 10 пунктов.

Наибольший рост в абсолютном выражении, превысивший 18 тысяч рублей, наблюдается в трех регионах: в Магаданской области (+20,6 тысяч рублей), Москве (+19,4 тысяч рублей) и Ненецком автономном округе (+18,3 тысяч рублей). Кроме того, еще в 16 российских регионах рост свободного денежного остатка в семьях с двумя детьми превысил прирост показателя в среднем по стране (+7,7 тысяч рублей).

Всего в трех регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком в лучшем случае остается менее 10 тысяч рублей.

«Это самый низкий показатель за годы проведения исследования. В 2017 году таких регионов было 10, в 2016 – 18, в 2015 году – 26. В одиннадцати российских регионах в среднестатистических семьях с двумя детьми остается от 10 до 15 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Состав замыкающей рейтинг группы по сравнению с прошлым годом практически не изменился. По итогам 2018 года в нее входят: Псковская область (9,9 тысячи рублей), Ивановская область (9,8 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тысяч рублей).

«Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на улучшение ситуации в области благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться. При этом реальных предпосылок для изменения ситуации не наблюдается, даже с учетом положительной динамики макроэкономических показателей», - сообщается в исследовании.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 519 человек
17.06.2019, 14:370 При пожаре в пустошкинской деревне Новая 58-летний мужчина получил многочисленные ожоги 17.06.2019, 14:320 Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунтов 17.06.2019, 14:310 Интерактив: Шедевр на Пароменской 17.06.2019, 14:150 В деревенском магазине в Пыталовском районе продали пиво подростку
17.06.2019, 14:140 В аэропорту Домодедово начали тестировать алкорамки 17.06.2019, 14:080 Женщина не справилась с управлением и упала со скутера в Порховском районе 17.06.2019, 13:520 Депутат Псковского облсобрания Лидия Драгунова стала зампредседателя Молодежной палаты при Парламентском союзе Беларуси и России 17.06.2019, 13:461 Неизвестный открыл стрельбу по играющим в футбол подросткам в Великих Луках
17.06.2019, 13:380 В магазине Mango идет распродажа - скидки до 50% 17.06.2019, 13:244 Фотофакт: У псковских скамеек появились странные конструкции 17.06.2019, 13:210 22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование 17.06.2019, 13:142 В Пскове совершен очередной наезд на велосипедиста
17.06.2019, 13:100 Открыта регистрация на молодежный форум Псковской области «Без границ» 17.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 17.06.2019, 12:560 Выставку, посвященную Вороничу, открыли в усадьбе «Тригорское» 17.06.2019, 12:510 Авария с мотоциклом на Ольгинском мосту произошла при попытке водителя «Киа» перестроиться
17.06.2019, 12:460 Жителя Великолукского района уличили в краже кошелька у покупателя магазина 17.06.2019, 12:411 В результате столкновения с трактором в Невельском районе госпитализированы двое детей 17.06.2019, 12:331 КТ, МРТ и рентген приобретут в этом году для Детской областной больницы 17.06.2019, 12:280 Около 40 лиц, нарушивших российскую границу, выявили псковские пограничники на выходных
17.06.2019, 12:185 Псковская область вошла в число аутсайдеров по благосостоянию семей 17.06.2019, 12:070 В Пыталово полиция задержала 27-летнего пьяного водителя-рецидивиста 17.06.2019, 12:020 В Себежском районе в машине пьяного водителя погиб пассажир 17.06.2019, 11:560 6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне
17.06.2019, 11:416 В Великих Луках из-за мусора загорелись два гаража. ФОТО 17.06.2019, 11:350 В Пустошке изъята фальшивая пятитысячная банкнота, поступившая от пожилой женщины 17.06.2019, 11:302 Можно ли венчаться без исповеди и причастия - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 17.06.2019, 11:180 Продукты на 3000 рублей похитил из охраняемого магазина на Рижском проспекте 35-летний пскович
17.06.2019, 11:150 На ремонт гдовской трассы направят более 200 млн рублей 17.06.2019, 11:120 Более 2 тыс. жителей Псковской области подтвердили статус предпенсионера через Пенсионный фонд 17.06.2019, 11:070 В Великих Луках судимые местные жители угнали «Ситроен» 17.06.2019, 11:050 Псковичей ввел в недоумение загадочный НЛО
17.06.2019, 11:010 «Постскриптум»: Дорожные и мусорные войны в Пскове 17.06.2019, 11:010 По итогам пятого спортивного полета Встречи воздухоплавателей лидирует туляк Андрей Кульков 17.06.2019, 10:560 Телевизор, велосипед или продуктовая корзина за покупку или репост: «Псковский мясокомбинат» объявил старт нового конкурса 17.06.2019, 10:541 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителями медицинского сообщества
17.06.2019, 10:4812 Псковская область вошла в число регионов с наибольшей распространенностью рака 17.06.2019, 10:480 «Человек из Подольска» закрывает театральный сезон в Великих Луках 17.06.2019, 10:410 На радиостанции «Наше Радио Псков» стартует розыгрыш бесплатных билетов на «Нашествие-2019» 17.06.2019, 10:370 Псковский Росреестр: Что надо знать о постановке на кадастровый учет и снятии с учета земельных участков
17.06.2019, 10:360 Подсчитана разница в зарплатах женщин и мужчин 17.06.2019, 10:320 С 18 июня в Пушкинских Горах стартует летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций 17.06.2019, 10:300 Великолучанка в соцсети попросила вернуть утерянный телефон и лишилась 5 тыс. рублей 17.06.2019, 10:111 250 тысяч литров коньяка сгорели во Франции
17.06.2019, 10:102 Дикие собаки нападают на домашний скот в Новоржевском районе 17.06.2019, 09:461 Провал асфальта образовался на Инженерном мосту в Пскове 17.06.2019, 09:370 Заместитель прокурора Псковской области примет граждан в Пушкинских Горах 17.06.2019, 09:280 9 лет тюрьмы получили уроженцы Новгородской области за сбыт наркотиков на территории Пскова
17.06.2019, 09:271 На время проведения Ганзейских дней в акватории Великой и Псковы введен запрет на плавательные средства 17.06.2019, 09:110 Юбилейный XV фестиваль «Затея сельской остроты» пройдет в деревне Бугрово 17.06.2019, 09:030 На выставку-гуляние «Псковские ерши» приглашают всех желающих 17.06.2019, 08:540 Товары с новой маркировкой осенью появятся на прилавках
17.06.2019, 08:470 Россияне начали больше интересоваться автодомами 17.06.2019, 08:360 Ночное свечение аэростатов ожидает участников и зрителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 17.06.2019, 08:290 Аналитики рассказали о самой востребованной валюте для открытия вкладов 17.06.2019, 08:2014 В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
17.06.2019, 08:150 Утренний полет в рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей отменен из-за низкой облачности 17.06.2019, 08:050 Эксперты выяснили среднюю зарплату менеджера по тендерам в Пскове 16.06.2019, 21:595 Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме 16.06.2019, 20:421 Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык»
16.06.2019, 19:211 В Совбезе РФ отреагировали на заявления о вмешательстве России в выборы в Европарламент 16.06.2019, 17:560 «Золотые погоны» и почетные гости выступили на открытии Олимпийского дня в Великих Луках 16.06.2019, 17:490 Участники встречи воздухоплавателей в Великих Луках готовятся к вечерним полетам 16.06.2019, 17:331 Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова
16.06.2019, 16:560 Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной 16.06.2019, 16:301 ДТП с четырьмя машинами на дороге Санкт-Петербург – Псков серьезно затрудняет движение 16.06.2019, 16:160 Госпитализирована худрук театра «Современник» Галина Волчек 16.06.2019, 15:500 В Псковской области продолжается работа по профилактике пожаров
16.06.2019, 15:301 Звезда фильма «Маленькая Вера» и экс-игрок сборной России по футболу решили стать депутатами 16.06.2019, 15:020 ГИБДД напомнила псковичам, как оплачивается административный штраф 16.06.2019, 14:414 В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины 16.06.2019, 14:230 Ученые назвали новую опасность фастфуда
16.06.2019, 13:560 Умер участник группы «Машина Времени» 16.06.2019, 13:400 Томаш Филюс продолжает лидировать на соревнованиях воздухоплавателей в Великих Луках 16.06.2019, 13:340 Член юношеской сборной России по биатлону обнаружен мертвым в Крыму 16.06.2019, 13:001 Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.