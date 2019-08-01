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Одному из «Иванушек International» поставили «памятник при жизни»

В Сочи на Курортном проспекте поставили бронзовую скульптуру «Счастливчик», прообразом которой стал уроженец города, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. 20 августа группа приняла участие в открытие монумента, говорится в его инстаграме.



Как пишет «Интерфакс», памятник мечтателя, стоящего на облаке и держащего еще одно облако в руке, уже стал местом притяжения туристов, сообщил городской портал Sochi.com.

«Скульптуру "Счастливчик" предлагают туристам потереть в трех местах от слабоумия, бессердечности и бесплодия», - сообщила пресс-служба артиста. На церемонии открытия певец сказал, что эта традиция его позабавила. «Когда будете отдыхать в Сочи, не забудьте кинуть монетку в море, купить домой чурчхелу и потереть на память Счастливчика», - предложил он.