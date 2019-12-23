В России и мире

Выявлена опасность искусственного крабового мяса

Ученые Калифорнийского университета в США предупредили, что искусственное крабовое мясо «сурими», а также рыбные палочки представляют серьезную опасность для экологии. Так, данные продукты являются одной из причин сильного загрязнения атмосферы.

В рамках исследования ученые изучили этапы производства данных продуктов, установив, что суда-контейнеровозы, с помощью которых происходит транспортировка пойманной рыбы на заводы за счет большого потребления топлива являются источником сильного урона экологии. Для того, чтобы уменьшить затраты владельцы эксплуатируют бюджетное и менее качественное горючее, что в конечном итоге и способствует выделению в атмосферу значительных объемов диоксида серы и остальных вредных веществ.

Напомним, что превышение норм допустимого количества диоксида серы в атмосфере может провоцировать различные болезни дыхательных путей, а также онкологических и сердечных заболеваний.