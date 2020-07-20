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Журналистка рассказала, что в 15 лет к ней домогался игрок «Что? Где? Когда?»

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина рассказала, что ее пытался поцеловать и звал к себе домой игрок клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский, когда ей было 15 лет. Как сообщает телеканал «Дождь», об этом она написала в твиттере.

По словам Арениной, Скипский преподавал у нее географию и проводил тренировки по ЧГК. «С какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков … В марте того же 2010 года после одного из таких походов пить кофе мы зачем-то вернулись в школу, и он полез ко мне целоваться. Я отворачивалась, потом ушла», — написала журналистка.

Еще один эпизод домогательств произошел во время летних каникул после окончания 10-го класса. Аренина рассказала, что Скипский трогал ее за ягодицу в баре и звал к себе домой.

Журналистка отметила, что она была «не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное и заходило куда дальше». По словам Арениной, у нее был секс со Скипским, когда ей было 18 лет. Она добавила, что это произошло после ее расставания с парнем, и на тот момент Скипский уже не был ее преподавателем.

«Свидетелей этой истории очень много, но дело даже не в этом — такая репутация у Скипского везде … Все знают, но никто ничего не делает, поэтому вот так», — написала девушка.

Аренина объяснила, что решила поделиться этой историей на фоне того, как пользователи твиттера стали рассказывать о домогательствах, в том числе со стороны журналистов и сотрудников Сбербанка. В комментариях к ее постам пользователи опубликовал скрины, в которых говорится о других случаях домогательств Скипского.

Он обвинения пока не прокомментировал.

Михаил Скипский состоит в клубе «Что? Где? Когда?» с 2006 года, он дважды становился обладателем «Хрустальной совы» как лучший игрок телевизионной игры. Скипский также занимается преподаванием и проводит турниры по интеллектуальным играм для школьников.