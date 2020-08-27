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В Белоруссии предложили лишить русский язык госстатуса

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.

Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем-то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру ... Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины», - сказал 85-летний Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

При этом бывший глава республики признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный не будет быстрым. «Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный», - сказал он, передает РИА Новости.

Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ).

Некоторые жители Белоруссии, выступающие против Лукашенко, с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.