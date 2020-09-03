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Сноуден станет гражданином России, чтобы видеться с сыном

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил о планах получить гражданство России. Об этом он написал в Twitter, сообщает РБК.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — сообщил он.

Сноуден отметил, что они с супругой Линдси «останутся американцами» и будут воспитывать своего сына «со всеми ценностями Америки», включая свободу высказывать свое мнение. «И я с нетерпением жду того дня, когда я смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась», — добавил он.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена говорил, что в конце декабря у американца родится ребенок, который по месту рождения получит российское гражданство.

В сентябре прошлого года Сноуден в интервью газете The Guardian сообщил о своей тайной свадьбе. По его словам, в 2017 году в одном из российских загсов он женился на Линдси Миллс, с которой на тот момент был знаком более десяти лет. Бывший сотрудник АНБ рассказал, что они познакомились на одном из сайтов знакомств, когда ему было 22 года. Тогда он оценил фотографию в ее профиле на десять из десяти, а она, в свою очередь, поставила ему восьмерку.