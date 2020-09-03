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Грибы приравняли к сельхозпродукции - СМИ нашли в этом коррупциогенный фактор

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, причисляющее грибы к сельхозпродукции. Это означает, что ставку налога на прибыль для российских производителей грибов снизят до 0%. Опубликованное на официальном портале правовой информации постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.

Сейчас деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведенной и переработанной ими собственной продукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль, отмечает «РИА Новости». В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.

То, что грибы не были включены в перечень сельхозпродукции, создавало неравные условия для их производителей по сравнению с другими производителями сельхозпродукции, заявил директор Национального союза производителей плодов и овощей России Михаил Глушков. Он отметил, что с вопросом о включении грибов в список организация в прошлом году обратилась в Минсельхоз.

В то же время издание The Bell обратило внимание, что один из крупных российских производителей грибов принадлежит Александру Удодову - зятю Михаила Мишустина. Речь идет о компании «Грибная радуга», в которой Удодову, по данным СПАРК, принадлежат 70%.