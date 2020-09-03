В России и мире

Физических лиц могут признавать в России иностранными агентами с 2021 года

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». Документом предлагается ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.

В частности, в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» предлагается прописать механизм учета физлиц, которые в интересах иностранного государства участвуют в политической деятельности или осуществляют сбор значимых сведений в военной и военно-технической сферах, пишет газета «Известия».

Перечень этих сведений должен будет определяться федеральным органом исполнительной власти в области безопасности.

Член Совета Госдумы, первый зампред фракции «Единой России» и автор законопроекта Адальби Шхагошев подтвердил, что рассмотрение документа Госдумой пройдет уже 8 декабря.

«Мы просто хотим знать, что делают эти люди в России и на какие цели идет заграничное финансирование, которое они получают. В этом законопроекте мы ничего им не запрещаем, но все должно быть прозрачно. Это также должны понимать потребители - граждане. Люди должны знать: какого качества и кто производит этот «политический товар». Ведь, например, партии в России не скрывают откуда они берут деньги и официально отчитываются о своих расходах», - пояснил причины появления законодательной инициативы парламентарий.