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В России и мире

В России предложили учитывать декрет при выплате пособия по безработице

03.02.2021 18:03|ПсковКомментариев: 0

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект, который должен учесть период отпуска по беременности и родам, а также призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Максимальное пособие в 2021 году составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей, пишет РИА Новости.

По действующему порядку установления максимальной величины пособия по безработице оно начисляется с первого дня признания человека безработным, говорится в пояснительной записке к документу. Но в ряде случаев, например, при увольнении в связи с ликвидацией, за безработным на некоторое время сохраняется средняя зарплата по последнему месту работы. Пособие же начинают начислять по окончании этого периода.

Также пособие по безработице не выплачивается, например, во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы и других случаях. Эти периоды также не должны засчитываться в период выплаты пособия по безработице.

«В связи с этим проектом постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в абзац второй пункта 1 постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2393" предусматривается установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы», - говорится в проекте.

Теги: #работа #декрет
Источник: Псковская Лента Новостей
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