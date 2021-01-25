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Эстония запретила лов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах

Эстония исчерпала квоту и запретила лов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах до июля. Распоряжением министра сельской жизни Урмаса Круузе лов судака запрещен с сегодняшнего дня.



Фото: rivnefish.com

«Уже второй год подряд в Чудском, Теплом и Псковском озерах в режиме так называемого победного лова квота за месяц практически исчерпана», - уточнил министр, передает «Интерфакс».

Основанием для установления ограничений на лов является распоряжение правительства от 27 ноября прошлого года по объемам рыбодобычи, которым допустимый вылов судака в Чудском, Теплом и Псковском озерах устанавливается на полугодие на уровне 283 тонн.

Добавим, что согласно приказу Росрыболовства от 17 декабря 2020 года «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных РФ в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2021 год», допустимый вылов судака для российской стороны установлен в сопоставимом с Эстонией объеме.