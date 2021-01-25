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Пьяный сосед застрелил 9-летнюю девочку

Пьяный сосед застрелил 9-летнюю девочку. Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел в Чите. Девочка записывала тиктоки, рассказывая о том, как пьяный сосед стучит в квартиру. После он взял оружие и застрелил ребенка через дверь.

По словам отца девочки, в квартире шел ремонт. Пьяный сосед иногда заходил ругаться, но хозяин жилища его выпроваживал. Пока сосед буянил, дочка записывала видео о том, как ей страшно.

В какой-то момент недовольный ремонтом мужчина постучал снова - на этот раз тихо. По рассказу отца, девочка подумала, что за ней пришла подруга, и побежала ее встречать. Именно в этот момент сосед и выстрелил. Девочка погибла.

В это время в квартире находились и другие дети. Сосед уже задержан.