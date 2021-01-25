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В Финляндии будут сажать в тюрьму за отказ от тестирования на COVID-19

Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с коронавирусом - за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.

Соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент 19 февраля, пишет РИА Новости. «Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев», - говорится законопроекте.

Ожидается, что документ примет парламент и утвердит президент сегодня же во второй половине дня. Он вступит в действие с 22 февраля.