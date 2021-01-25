В России и мире

В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России

В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 февраля.

«Да, не все получается, - прокомментировал он действия властей в данной сфере. - Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе». «Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что для российский властей и президента борьба с бедностью «является абсолютнейшим приоритетом». «Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно послание президента Федеральному Собранию и, собственно, работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», - добавил Дмитрий Песков.