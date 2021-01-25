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Новые формы сбора доказательств по уголовным делам предложил ввести Путин

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам, в том числе с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий. Такую инициативу он озвучил сегодня, 3 марта, на ежегодном расширенном заседание коллегии МВД России, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что каждое дело и ситуация, с которыми сталкиваются органы внутренних дел, требует «тщательной, детальной, оперативной юридической проработки». «Вместе с тем понимаю, что обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможности для проведения следственных действий, оперативного раскрытия преступлений», - добавил президент. Он обратил внимание и на то, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни.

«В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», - сказал Путин.

Президент выразил обеспокоенность значительным ростом количества преступлений в IT-сфере. «По преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет число преступлений возросло более чем в 10 раз», - указал он. «Понятно, сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем», - добавил глава государства.

Кроме того, президент отметил возросшую эффективность профилактики правонарушений, в первую очередь - в молодежной среде. В то же время Владимир Путин потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции. «То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона, - заметил глава государства. - И в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно».