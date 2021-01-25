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Организаторы Евровидения просят Белоруссию заменить песню

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» обратились к Белтелерадиокомпании (БТРК) с просьбой изменить песню, которая будет представлена на конкурсе от Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс».

В сообщении организатора отмечается, что в рамках процедуры проверки Европейский вещательный союз (EBU) внимательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста». «Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса», - говорится в заявлении.

Песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. «Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для того, чтобы изменить песню или представить новую песню, соответствующую правилам ESC. Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации из конкурса этого года», - утонили организаторы.

Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» должна представить группа «Галасы ЗМеста». Ранее группа презентовала ряд сатирических песен, в том числе - про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Россию будет представлять певица Манижа.