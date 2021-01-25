В России и мире

Невельский семиклассник получил ножевое ранение во время драки в школе

Семиклассник в городе Невельск Сахалинской области получил ножевое ранение от сверстника при драке в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального правительства.

Отмечается, что сахалинское министерство образования направит комиссию в школу №3, где учиться мальчик. Драка произошла на территории учебного заведения. По данным ведомства, школьник получил непроникающее ножевое ранение (рассечена кожа).

Невельская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка работе должностных лиц школы и органов профилактики муниципального образования.

По данным сахалинского управления Следственного комитета, во время ссоры один из учеников, у которого при себе был переносной портативный набор инструментов, ранил другого в грудь плоскогубцами. Врачи после осмотра диагностировали, что здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает.