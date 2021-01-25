В России и мире

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у его страны друзей, отметил тесную связь между двумя государствами.

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, 13 марта Александр Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня» заявил, что у белорусов друзей в мире нет.