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В России и мире

Российские ученые вырастили встраивающиеся в глаза клетки

16.03.2021 08:58|ПсковКомментариев: 0

Ученые МФТИ и исследователи Гарвардского университета провели первую в мире успешную операцию по выращиванию клеток сетчатки, которые повреждаются при развитии глаукомы, способные врастать в глаза. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что технология была проверена на мышах, и ученые удостоверились, что клетки могут выживать после врастания на протяжении года.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории геномной инженерии МФТИ Евгения Кегелеса, специалисты использовали в ходе эксперимента несколько категорий мышей.

«Были мыши с моделью глаукомы, мыши с повышенным внутриглазным давлением и те, у которых были удалены собственные ганглионары, и новорожденные мыши: мы проверяли гипотезу более спешной приживаемости молодых ганглионарных клеток в формирующейся сетчатке. В результате оказалось, что клетки встроились и прорастили аксоны, которые позволят связать глаз с мозгом. Улучшенная выживаемость клеток у новорожденных мышей дает нам перспективное направление для поиска наилучшего микроокружения», - рассказал эксперт.

Для мышей клетки сетчатки можно вырастить примерно за три недели. Для человека, по мнению ученых, срок увеличится до 50-100 дней. При этом из-за редких отторжений глаза выращивание ткани клеток для пациентов с глаукомой будет затруднительным, поэтому можно будет создать банк клеток для таких пациентов.

Однако срок начала применения технологии в лечебной практике оценивается примерно в 10 лет.

Теги: #ученые #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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