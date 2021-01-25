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Единый реестр видов контроля заработает в России с 1 июля

Единый реестр видов контроля (надзора) заработает в России с 1 июля. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Новый реестр создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля», - рассказали в пресс-службе правительства.

Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. «В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения», - отметили в кабмине.

Кроме того, использование информации из реестра позволит предотвратить как технические ошибки, так и нарушения, связанные с внесением информации, которая противоречит нормативным актам. Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

«Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу», - пояснили в правительстве.

Перейти на новые правила в работе контрольно-надзорных органов и усовершенствовать законодательство поручил президент России Владимир Путин. В этой связи в 2020 году был принят новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Его основные положения вступят в силу с 1 июля 2021 года.