15% россиян поддерживают бессрочный масочный режим в общественных местах

Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе SuperJob.
15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, — среди молодежи до 24 лет (20%).
Среди населения городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%): «Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем». В Москве сторонников введения бессрочного режима ношения медицинских масок несколько больше, чем по стране в целом (18 и 15% соответственно), а в Санкт-Петербурге — чуть меньше (14%). Реже всего в поддержку идеи высказывались жители Волгограда (10%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 440
Время проведения: 5—13 апреля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов