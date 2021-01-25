В России и мире

15% россиян поддерживают бессрочный масочный режим в общественных местах

Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе SuperJob.

15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, — среди молодежи до 24 лет (20%).

Среди населения городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (по 21%): «Это замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем». В Москве сторонников введения бессрочного режима ношения медицинских масок несколько больше, чем по стране в целом (18 и 15% соответственно), а в Санкт-Петербурге — чуть меньше (14%). Реже всего в поддержку идеи высказывались жители Волгограда (10%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 440

Время проведения: 5—13 апреля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов