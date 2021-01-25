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«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу

«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу – партия направит свои предложения президенту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в регионах может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям.

С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в ходе рабочей поездки врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по карману людям.

«Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключение газа [сделали] бесплатным», — сказала одна из местных жительниц.

«Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны, отметил Дмитрий Кобылкин.

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Для того, чтобы выполнить поручение Владимира Путина и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо также законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в этой сфере — об этом ранее заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» — их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

«В рамках программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы в Псковской области планируются инвестиции «Газпрома» в размере 8,5 млрд рублей в газификацию. В ближайшие пять лет в регионе должны появиться 650 км газопроводов, включая связки ГРС Великие Луки - Новосокольники, газифицируют 28 населенных пунктов в 13 районах области, - отметил региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. - В девять районов региона - Гдовский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Локнянский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский сетевой газ придет впервые».