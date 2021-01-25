В России и мире

Президент Белоруссии запретил освещать несогласованные акции в прямом эфире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, в соответствии с которым запрещается освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство БелТА.

Фото: Андрей Стасевич / EPA / ТАСС

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды», — говорится в сообщении.

Данный запрет будет распространяться в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций, пишет агентство.

Какие еще поправки утвердил Лукашенко:

Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. Запрещается размещение результатов опросов общественного мнения, проведенных без получения необходимой аккредитации.

Запрещается освещать в реальном времени несогласованные митинги и акции с целью их популяризации. Запрет касается в том числе и журналистов СМИ.

Прокуроры получили право блокировать интернет-ресурсы.

СМИ и интернет-ресурсы можно закрывать на основании решения Межведомственной комиссии за сообщения, которые вредят национальным интересам.

СМИ может быть закрыто решением Мининформа.

Учредителями СМИ не могут быть иностранцы, а также юридические лица с иностранным участием.

Можно лишать аккредитации за распространение сведений, «не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста»

Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. Их можно проводить только с разрешения местных органов власти.

Запрещается сбор средств для помощи тем, кого привлекли к ответственности за нарушения порядка проведения массовых мероприятий.

Журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и МВД получили право приостанавливать работу торговых объектов, объектов общепита в местах проведения массовых мероприятий.

Политические партии и общественные объединения будут нести ответственность за призывы к митингам до получения разрешения на их проведение.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии сразу же после окончания голосования на президентских выборов в августе прошлого года. По официальным данным, победил Лукашенко с результатом более 80%. Оппозиция, как и страны Запада, не признали эти результаты и не считают Лукашенко легитимным президентом.

В стране начались несогласованные акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Для их подавления власти использовали милицию, спецподразделения и армию. Против протестующих применялись светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, слезоточивый газ. В ООН зафиксировали 450 случаев пыток задержанных.

Лукашенко обвиняет в организации протестов Запад, ряд стран, включая государства из ЕС, не признали его победу на выборах главы государства, пишет издание.