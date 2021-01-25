Правительство планирует упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию

Правительство РФ решило упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию и разрешить им приезжать железнодорожным транспортом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
По его словам, недостаток рабочей силы только в строительном секторе составляет 1 млн человек, а всего по всей экономике страны дефицит — порядка 2 млн.
Марат Хуснуллин уточнил, что в этом случае будет проводиться обязательное тестирование на въезде и предлагаться обязательная вакцинация — эти меры должны позволить покрыть часть дефицита в рабочей силе.