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Правительство планирует упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию

Правительство РФ решило упростить механизм завоза трудовых мигрантов в Россию и разрешить им приезжать железнодорожным транспортом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По его словам, недостаток рабочей силы только в строительном секторе составляет 1 млн человек, а всего по всей экономике страны дефицит — порядка 2 млн.

«Сейчас мы рассматриваем меры, как упростить процедуру въезда. Мы действительно не хотим, чтобы в страну пришла новая волна коронавируса, но в то же время пытаемся найти баланс интересов. Поэтому мы с коллегами договорились, что упростим механизм согласования привоза рабочей силы крупными компаниями — уже вышло изменение в регламент завоза. Сейчас мигранты приехать могут только на самолетах, мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем, что также даст дополнительный плюс», — отметил он.

Марат Хуснуллин уточнил, что в этом случае будет проводиться обязательное тестирование на въезде и предлагаться обязательная вакцинация — эти меры должны позволить покрыть часть дефицита в рабочей силе.