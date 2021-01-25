В России и мире

Военные комиссариаты в России подключат к интернету

Все военные комиссариаты в России обеспечат доступом как в интернет, так и в защищенный интранет (внутреннюю сеть). Об этом заявил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки «Связь-2021».

«То, что министр обороны посетил военкоматы - сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», - цитирует его ТАСС.

По его словам, подключение военкоматов как к сети интернет, так и ко внутреннему защищенному интранету, позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

«В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», - отметил Александр Осадчук.

По его мнению, уже сейчас российская армия планомерно становится цифровой.