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МВД решило обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

МВД планирует обязать иностранных граждан подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в министерстве, документ будет информировать мигрантов о правилах въезда и выезда из России, пребывания в стране и привлечения к трудовой деятельности, о запретах и ограничениях. Соглашение будут использовать как «меру административного воздействия профилактического характера».

Предполагается, что мигрант, подписывая документ, подтвердит, что был предупрежден о последствиях нарушения правил пребывания в стране. Также с иностранного гражданина будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из России в случае несоблюдения условий соглашения.

«Введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции», — сообщило МВД.

В соответствии с законопроектом, те, кто прибывает в страну в визовом порядке, будут подписывать соглашение одновременно при подаче заявления на визу. Иностранцы, которые могут въезжать без визы, будут проходить дактилоскопическую регистрацию.

Концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции разрабатывается в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства.

В марте МВД сообщило, что прорабатывает законопроект, который обяжет иностранцев, прибывающих в Россию для работы, регистрироваться в специально созданном электронном реестре. Электронная регистрация для мигрантов будет обязательным условием для их трудоустройства. Согласно проекту закона, зарегистрироваться в этом реестре обяжут и работодателей иностранцев.