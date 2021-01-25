Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Миллион для доктора
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
дело превыше всего
Жизнь в «Сказке»
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 21.07.2021 09:390 В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID-19 21.07.2021 08:451 В России вырос спрос на киберстрахование 20.07.2021 17:406 Врач назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых 20.07.2021 09:359 Названо последствие отказа от второй дозы вакцины против COVID-19 20.07.2021 09:240 Россияне назвали любимые форматы летних корпоративов
 
 
 
Самое популярное 16.07.2021 11:5636 Непривитых от коронавируса псковичей начнут отстранять от работы с 23 июля 14.07.2021 11:3010 Опубликован график подвоза питьевой воды в Пскове 17 июля 15.07.2021 12:2718 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 18.07.2021 10:3733 В Пскове проведут служебную проверку по факту задержки подачи воды 18.07.2021 08:5941 Восстановление водоснабжения в Пскове задерживается из-за старости и износа сетей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID-19

21.07.2021 09:39|ПсковКомментариев: 0

В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Трансляцию показали на сайте МОК.

По его словам, к этому может привести дальнейшее распространение инфекции по всему миру. «Чем шире распространение (коронавируса - ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало», - цитирует главу организации РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас наблюдается «беспрецедентный кризис», требующий «беспрецедентных мер».

Во время выступления Гебрейесус также сообщил о главной цели ВОЗ в борьбе с COVID-19. Она состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей.

По его мнению, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобится 11 миллиардов доз профилактических препаратов.

Чрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее, а контролировать их будет сложнее, чем сейчас. Кроме того, отмечалось, что пандемия еще далека от завершения.

ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать. Недавно стало известно о возникновении штамма дельта плюс.

Теги: #ВОЗ #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 177 человек
21.07.2021, 11:010 Пскович сломал незнакомцу кости лица 21.07.2021, 10:400 Пушкиногорский суд обязал мужчину отработать 200 часов за нетрезвое вождение 21.07.2021, 10:330 Пропавшего в Пыталовском районе мужчину нашли погибшим 21.07.2021, 10:240 Перекрытие Ольгинского моста в Пскове 21 июля отменяется
21.07.2021, 10:220 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове 21.07.2021, 10:150 Пять человек пострадали в ДТП у здания МЧС в Пскове. ФОТО 21.07.2021, 10:070 Псковская область получит почти 170 млн рублей на поддержку системы здравоохранения 21.07.2021, 10:010 На 84-м году жизни скончалась экс-помощник прокурора Пскова Лидия Лукашевич
21.07.2021, 09:531 Предельный срок уплаты имущественных налогов могут перенести на 1 сентября 21.07.2021, 09:450 Серебристые облака запечатлели над Псковом 21.07.2021, 09:390 В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID-19 21.07.2021, 09:360 Ручную гранату нашли в садоводстве под Псковом
21.07.2021, 09:250 Мужчина погиб при пожаре в городе Дно 21.07.2021, 09:170 В Сбере можно застраховать квартиру или дачу по подписке 21.07.2021, 09:022 Ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19 21.07.2021, 08:451 В России вырос спрос на киберстрахование
21.07.2021, 08:300 Псковичка ушла из дома 16 июля и не вернулась 21.07.2021, 08:160 Почти 98% псковичей назвали русский язык родным во время прошлой переписи 21.07.2021, 08:000 На дорогах Псковской области участились наезды на диких животных 21.07.2021, 07:440 В Уголовном кодексе увеличат количество статьей с конфискацией имущества
21.07.2021, 07:350 В Пскове проанализируют причины задержки подачи воды и допущенные ошибки 21.07.2021, 07:190 Коронавирус в Псковской области подтвердился еще у 127 человек 21.07.2021, 07:010 Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании 20.07.2021, 22:350 Управление Росреестра по Псковской области проведет «горячие линии» в рамках акции
20.07.2021, 22:172 Концепция благоустройства территории мемориала в Самолве находится на стадии согласования 20.07.2021, 22:000 Себежская колония представила на ярмарке собственную продукцию 20.07.2021, 21:430 Более 66 тысяч льготников в Псковской области должны определиться с формой получения соцпакета 20.07.2021, 21:250 Дедовичский суд рассмотрел дело о краже металлических столбов
20.07.2021, 21:070 В Псковской области ускорились темпы роста цен производителей промышленных товаров 20.07.2021, 20:490 С начала лета псковский «Дом белого аиста» принял 25 аистят 20.07.2021, 20:310 Островский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 20.07.2021, 20:130 Депутат Великолукской гордумы заявила о необходимости увеличить квоты на операции
20.07.2021, 19:541 На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу 20.07.2021, 19:360 Завтра состоится прямой эфир с министром здравоохранения по вопросам вакцинации 20.07.2021, 19:200 Авторы книги о Великолукском драмтеатре получили премию областной администрации 20.07.2021, 19:033 Александр Борисов: Волонтеры Псковской области показывают прекрасный пример того, как можно и нужно помогать людям
20.07.2021, 19:000 Сенсация, сенсация! Грядет... стабилизация 20.07.2021, 18:490 Герман Петрушко: Мы готовы принимать участие в подготовке квалифицированных рабочих кадров 20.07.2021, 18:330 В Пскове пропала 34-летняя женщина 20.07.2021, 18:140 Задерживается вылет самолета авиарейса Сочи — Псков
20.07.2021, 18:020 Елена Лунгу поблагодарила волонтеров за добрую волю и открытое сердце 20.07.2021, 18:010 Общественная палата может переехать в здание облсовпрофа 20.07.2021, 17:571 Елена Полонская отметила помощь волонтеров в дни отключения воды в Пскове 20.07.2021, 17:470 «Книгу добра» презентовали в Пскове
20.07.2021, 17:406 Врач назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых 20.07.2021, 17:341 Александр Козловский призвал волонтеров сплотиться 20.07.2021, 17:341 В ПТС рассказали о трудностях работы в день отключения воды в Пскове 20.07.2021, 17:260 Пропавшую пенсионерку нашли босой под Великими Луками
20.07.2021, 17:230 Родителям предлагают получить психологическую поддержку по телефону доверия 20.07.2021, 17:150 Скульптурную композицию «Князь Александр Невский с дружиной» покажут в Московской области 20.07.2021, 17:148 Спецоперация «Сухой Псков» 20.07.2021, 17:090 Трехсторонняя комиссия Псковской области обсудит меры по сдерживанию роста цен
20.07.2021, 17:091 Археологическому центру Псковской области присудили премию за исследования 20.07.2021, 17:000 Оборудование для реабилитации после COVID-19 появилось в санатории «Хилово» 20.07.2021, 16:570 В Пушкиногорском районе проверяют качество нового асфальта 20.07.2021, 16:500 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области
20.07.2021, 16:420 Александр Козловский подал документы в избирком для регистрации кандидатом в Госдуму от Псковской области 20.07.2021, 16:380 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджета 20.07.2021, 16:340 В детскую музыкальную школу №2 в Пскове поступила новая мебель 20.07.2021, 16:240 Попавшего в ДТП в Плюсском районе мотоциклиста нашли пьяным на обочине дороги
20.07.2021, 16:130 Двое мужчин наказаны за кражу из новосокольнического депо 20.07.2021, 16:011 Облсовпроф планирует отремонтировать лыжную базу в Пскове 20.07.2021, 15:501 Строительство детсада на улице Коммунальной в Пскове продолжается 20.07.2021, 15:420 В ПТС назвали самое «жаркое» время для предприятия
20.07.2021, 15:360 Купавшегося мужчину обокрала безработная печерянка 20.07.2021, 15:241 Дом в ЖК «Европа» сдают на полгода раньше запланированного срока 20.07.2021, 15:180 Церемония перезахоронения останков погибших в годы войны прошла в Острове 20.07.2021, 15:100 После обращения в соцсетях на одном из зданий в Пскове закрасили надписи
20.07.2021, 14:580 Псковичам предлагают оформить ипотеку по льготной ставке 20.07.2021, 14:480 Стругокрасненский суд вынес приговор ревнивому мужчине за поножовщину 20.07.2021, 14:360 Ритейлеров призвали не пугать россиян пустыми полками 20.07.2021, 14:320 «Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС. ВИДЕО
20.07.2021, 14:250 Владимир Жилинский: Облизбирком заинтересован в проведении честных выборов 20.07.2021, 14:241 В День города в Пскове пройдет бесплатный концерт виолончельной музыки 20.07.2021, 14:170 У здания МЧС в Пскове перевернулись две автомашины 20.07.2021, 14:070 Интерактив: Падающие дорожные знаки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.