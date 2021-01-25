В России и мире

В ВОЗ предупредили об угрозе появления более опасного штамма COVID-19

В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Трансляцию показали на сайте МОК.

По его словам, к этому может привести дальнейшее распространение инфекции по всему миру. «Чем шире распространение (коронавируса - ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало», - цитирует главу организации РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас наблюдается «беспрецедентный кризис», требующий «беспрецедентных мер».

Во время выступления Гебрейесус также сообщил о главной цели ВОЗ в борьбе с COVID-19. Она состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей.

По его мнению, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобится 11 миллиардов доз профилактических препаратов.

Чрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее, а контролировать их будет сложнее, чем сейчас. Кроме того, отмечалось, что пандемия еще далека от завершения.

ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать. Недавно стало известно о возникновении штамма дельта плюс.