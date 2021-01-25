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Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Белоруссии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз белорусской компанией «Дорорс» свежих томатов из-за обнаружения в ее продукции вируса мозаики пепино. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, поступивших на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", выявлено 12 случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus)», - говорится в сообщении.

Зараженную продукцию в Российскую Федерацию поставлял белорусский экспортер ОАО «Дорорс».

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортером. Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным обнаружениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства», - добавили в ведомстве.