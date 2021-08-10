Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
памятка - собираем ребенка в школу
волонтеры победы чтобы помнили
с чего начинается плитка
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 10.08.2021 20:200 Правительство Латвии направило войска к границе с Белоруссией 10.08.2021 18:039 Шойгу назвал самой страшной угрозой России разложение общества 10.08.2021 09:340 Оператора карт «Мир» и «Системы быстрых платежей» могут приватизировать 10.08.2021 08:5014 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3921 «Мама Рома» вышла боком 06.08.2021 15:157 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 03.08.2021 10:2514 Катера раздора 05.08.2021 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 10.08.2021 08:5014 Семья антипрививочников за неделю умерла от коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Правительство Латвии направило войска к границе с Белоруссией

10.08.2021 20:20|ПсковКомментариев: 0

Правительство Латвии направило войска к границе с Белоруссией из-за введенного режима ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Латвии Марию Голубеву.

Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Этот режим будет действовать до 10 ноября.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на постановление кабмина, режим ЧС будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и во втором крупнейшем городе страны Даугавпилсе. Государственной службе пограничной охраны разрешается использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Белоруссию лиц, которые незаконно пересекли государственную границу Латвии.

Решение правительства также предусматривает, что Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны оказывать погранохране помощь в обеспечении пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нарушителя, а всего с начала года - 343. 

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 млн евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.

Теги: #Европа #Латвия #мигранты #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 74 человека
10.08.2021, 21:410 Восьмилетняя девочка попала под колеса «Рено» в Новосокольниках 10.08.2021, 20:531 Карантинные фитосанитарные зоны ликвидировали на площади более 40 га в Псковской области 10.08.2021, 20:200 Правительство Латвии направило войска к границе с Белоруссией 10.08.2021, 20:000 Несовершеннолетним россиянам перестанут ставить штамп о прописке в паспорт
10.08.2021, 19:400 Студенты-спасатели из Пскова участвуют во всероссийском форуме 10.08.2021, 19:200 Капремонт в домах Локнянского района завершили с опережением сроков 10.08.2021, 19:000 Александр Козловский предложил предпринимателям пользоваться юридическим чат-ботом 10.08.2021, 18:400 Арбитражный суд взыскал 28 миллионов рублей с великолукского завода за утерю деталей
10.08.2021, 18:200 Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт» 10.08.2021, 18:039 Шойгу назвал самой страшной угрозой России разложение общества 10.08.2021, 18:020 Девять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю 10.08.2021, 17:470 На средства нацпроекта в Новоржевском районе обновляют более 9 км трассы
10.08.2021, 17:350 В России предложат платить налоги по-новому 10.08.2021, 17:340 Мужчину разыскивают в Куньинском районе 10.08.2021, 17:220 Реплика Донецкого: Расстрел коррупционера 10.08.2021, 17:194 На 101-м году жизни скончалась одна из старейших коммунисток Псковской области
10.08.2021, 17:130 Псковские осужденные установили спортивные рекорды 10.08.2021, 17:013 Стадион у строящейся школы в Пскове смогут использовать жители всего микрорайона 10.08.2021, 17:000 Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение» 10.08.2021, 16:570 В школах Псковского района установили видеонаблюдение
10.08.2021, 16:450 Псковичам предлагают принять участие в конкурсах Президентской библиотеки 10.08.2021, 16:391 Названа средняя зарплата врача в Псковской области 10.08.2021, 16:270 Российские вузы могут наказать за излишние требования к студентам на фоне пандемии 10.08.2021, 16:130 В родильном отделении островской больницы открыли кабинет ЗАГСа
10.08.2021, 16:083 Самолеты из Пскова в Ростов начнут летать с 14 августа 10.08.2021, 16:010 В районы Псковской области направили более 170 млн рублей на меры соцподдержки 10.08.2021, 15:520 «Подстрочник»: Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение». ВИДЕО 10.08.2021, 15:470 Жители Псковской области могут проголосовать за своего кандидата не только по месту прописки
10.08.2021, 15:410 Две команды псковских футболистов отправятся на соревнования в Новгород 10.08.2021, 15:362 ГИБДД проведет массовую проверку водителей в Пскове 10.08.2021, 15:272 Более 180 псковских работодателей повысили зарплату сотрудникам после общения с налоговой 10.08.2021, 15:243 У депутата нет большого дедморозовского мешка – Ольга Федорова
10.08.2021, 15:160 Начал работу федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» 10.08.2021, 15:101 Почти 200 ФАПов планируют построить в Псковской области 10.08.2021, 15:051 Проректор Арсений Парфенов покинул ПсковГУ 10.08.2021, 15:010 Псковские первоклассники получат светоотражатели 1 сентября
10.08.2021, 14:550 Регоператор проверил ход капремонта домов в Пскове 10.08.2021, 14:491 «Это что за квест такой!»: псковичка пожаловалась на долгое ожидание помощи ортодонта 10.08.2021, 14:300 Грозы и дожди прогнозируют в Псковской области 11 августа 10.08.2021, 14:233 Марина Гаращенко: Кадровая политика должна быть целью №1 у главных врачей
10.08.2021, 14:188 Неожиданное открытие сделали археологи в ходе раскопок на Запсковье 10.08.2021, 14:090 Псковичи смогут бесплатно поужинать в ресторане «Розарио» 10.08.2021, 14:030 Это просто пушка! 10.08.2021, 14:020 Стас Осовский: Предпринимательское сообщество поддержит проект по созданию эко-пространств в Пскове
10.08.2021, 13:565 «Псковавтодор» заказал комплексы фотовидеофиксации с новыми возможностями 10.08.2021, 13:520 Профсоюз поздравил работников Новоизборского комбината 10.08.2021, 13:470 На территории строительства здания судебного департамента в Пскове проведут раскопки 10.08.2021, 13:401 Новый компьютерный томограф установят в псковском онкодиспансере
10.08.2021, 13:340 Мошенники обогатились на миллион рублей за счет псковичей 10.08.2021, 13:250 Находки псковских археологов представят на выставке 10.08.2021, 13:120 Аналитики выяснили, куда россияне полетят в бархатный сезон 10.08.2021, 13:070 Печерян просят не оплачивать в этом месяце квитанции за вывоз ТКО
10.08.2021, 13:040 «Печальная история»: археологи нашли останки на улице Поземского в Пскове 10.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Мариной Гаращенко 10.08.2021, 13:000 Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов выступит в Пскове 10.08.2021, 12:570 Опочецкую семью назвали одной из лучших в России
10.08.2021, 12:551 Жить экологично: сортировка мусора 10.08.2021, 12:483 Лев Шлосберг считает себя кандидатом до получения решения суда 10.08.2021, 12:322 Археологи начинают работы на площади Ленина в Пскове 10.08.2021, 12:250 Монумент князю Александру Невскому в Гдовском районе установят к сентябрю
10.08.2021, 12:170 Площадка для занятий единоборствами появится в Пскове 10.08.2021, 12:044 Археологические раскопки на улице Поземского в Пскове приостановлены 10.08.2021, 11:580 Фальшивые купюры привез в Плюссу предприниматель из Ленинградской области 10.08.2021, 11:531 Противопожарный лесной центр Псковской области получил новые автоцистерны
10.08.2021, 11:400 «Подстрочник»: Марина Гаращенко о реализации нацпроекта «Здравоохранение» 10.08.2021, 11:370 Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 10.08.2021, 11:340 Порховская пенсионерка лишилась кошелька после посещения аптеки 10.08.2021, 11:330 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Археологические находки сезона»
10.08.2021, 11:260 Приемка школ к новому ученому году проходит в Пскове 10.08.2021, 11:223 Сергей Елизаров назвал способ повысить экологическую сознательность псковичей 10.08.2021, 11:210 Число смертей от коронавируса в Псковской области превысило 600 10.08.2021, 11:100 Более 100 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
10.08.2021, 11:041 Кабан вышел к автобусной остановке в локнянской деревне 10.08.2021, 10:490 Мошенника из Белоруссии задержали при пересечении границы в Невельском районе 10.08.2021, 10:450 «Гайд-парк»: Ольга Федорова о работе в избирательном округе 10.08.2021, 10:400 Участок улицы Некрасова в Пскове временно закроют для движения автотранспорта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.