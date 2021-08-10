Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
концерт Артура Руденко
Телефон прямого эфира 56-73-72
господдержка бизнеса и инвесторов
Предупреждают Только раз
как стать завучем
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 24.09.2021 14:554 Голикова: Более 250 млрд рублей направят на выплаты неполным семьям 24.09.2021 12:532 Пермский стрелок пришел в сознание и утверждает, что ничего не помнит 24.09.2021 08:010 Бабье лето придет на территорию Европейской России 28 сентября 23.09.2021 20:391 Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол 23.09.2021 17:510 Премьер-министр Великобритании предложил переименовать его в бога Борея
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2818 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 18.09.2021 14:160 Названа причина возгорания автомобиля, в котором погибла псковичка 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0013 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Голикова: Более 250 млрд рублей направят на выплаты неполным семьям

24.09.2021 14:55|ПсковКомментариев: 4

Почти 258 млрд рублей будет направлено из бюджета на выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет в 2022-2024 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно в 2022-2024 годах будет направлено почти 258 млрд рублей, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей», - сказала она.

Также около 73 млрд рублей направят на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ежегодно такие выплаты будут получат 412 тысяч женщин, добавила Голикова.

Вице-премьер добавила, что выплаты по 5 тысяч рублей получат 915 тысяч учителей, являющихся классными руководителями в школах.

Теги: #школа #Псковская область #выплаты #дети #пособия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 688 человек
24.09.2021, 16:170 Возобновила работу баня в микрорайоне «Псковкирпич» на улице Боровой 24.09.2021, 16:140 Мандат депутата Псковского областного Собрания передали Олегу Савельеву 24.09.2021, 16:130 Социального работника из Бежаниц осудили за мошенничество 24.09.2021, 16:130 Жириновский отказался от мандата депутата Псковского областного Собрания
24.09.2021, 16:120 На 50-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» приглашает псковский театр 24.09.2021, 16:080 Удовлетворено заявление Михаила Сорокина о прекращении полномочий председателя Печорского районного суда 24.09.2021, 16:070 Актриса Елена Драпеко отказалась от мандата депутата Псковского областного Собрания 24.09.2021, 16:030 ПсковГУ перестал списывать плату за общежитие автоматически, студентам придется идти в кассу
24.09.2021, 15:510 Великолучане могут привиться от коронавируса и гриппа в выходные дни 24.09.2021, 15:470 В Гдове водитель УАЗа не заметил «Ладу» и совершил ДТП 24.09.2021, 15:390 Акция «Ты стол накрыл на шестерых…» пройдет в Пскове 24.09.2021, 15:370 Более 60 человек погибли в ДТП на псковских дорогах с начала года
24.09.2021, 15:330 Обходить болота стороной советует псковичам МЧС 24.09.2021, 15:250 Определены победители творческого конкурса «Псков. Любовь» 24.09.2021, 15:190 Подозреваемого в краже туй с кладбища в Острове устанавливает полиция 24.09.2021, 15:140 Вокзалы в Пушкинских Горах и Новоржеве отремонтируют на 8,6 млн рублей
24.09.2021, 15:040 Сигареты пытались перевезти через границу в Псковской области в вагонах с углем 24.09.2021, 15:030 Полиция проводит проверку по факту порчи имущества в Финском парке Пскова 24.09.2021, 15:020 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Состояние аварийности на дорогах Псковской области» 24.09.2021, 14:554 Голикова: Более 250 млрд рублей направят на выплаты неполным семьям
24.09.2021, 14:460 Эко-занятие прошло в псковской коррекционной школе 24.09.2021, 14:310 Жителя Куньи будут судить за угон автомобиля 24.09.2021, 14:260 «Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока». ВИДЕО 24.09.2021, 14:204 «Стыд и позор!»: губернатор прокомментировал акт вандализма в Пскове и анонсировал установку камер
24.09.2021, 14:141 Вячеслав Федюнин уходит с поста гендиректора Фонда инвестразвития Псковской области 24.09.2021, 14:130 Бонусы СберСпасибо можно обменять на скидку в PEGAS Touristik 24.09.2021, 14:130 Объем производства резиновых изделий снизился в Псковской области 24.09.2021, 14:060 Дороги в пяти районах Псковской области перекроют из-за проведения ралли
24.09.2021, 14:020 Центризбирком утвердил итоги выборов в Госдуму 24.09.2021, 13:590 Три псковички лишились более 2 млн рублей после общения с мошенниками 24.09.2021, 13:521 Администрация Печорского района «забыла» указать мост в документации на ремонт дороги 24.09.2021, 13:500 В ФНС разъяснили, как оплатить имущественные налоги
24.09.2021, 13:451 Женщина провалилась в люк в Пскове 24.09.2021, 13:420 Пскович завоевал «серебро» на Кубке мира по кикбоксингу 24.09.2021, 13:380 Офис Сбера переформатируют на дальнем Завеличье в Пскове 24.09.2021, 13:351 «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуму из 450
24.09.2021, 13:340 Появился график бесплатных экскурсий в День туризма в Псковской области 24.09.2021, 13:280 Удар метлой обернулся для жителя Куньинского района судом 24.09.2021, 13:166 Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова 24.09.2021, 13:095 Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области превысил показатели июля
24.09.2021, 13:060 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псков вернется солнце 24.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом 24.09.2021, 12:532 Пермский стрелок пришел в сознание и утверждает, что ничего не помнит 24.09.2021, 12:520 «Хайпожоры»: Почему итоги выборов можно подводить до голосования? ВИДЕО
24.09.2021, 12:514 Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября 24.09.2021, 12:415 Олег Брячак откажется от зарплаты депутата в областном Собрании 24.09.2021, 12:380 Концерты в честь 110-летнего юбилея Анастасиевской часовни пройдут в псковской филармонии 24.09.2021, 12:250 Оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе достиг 1 трлн рублей
24.09.2021, 12:242 Псковичам рассказали, почему важно вовремя заплатить имущественные налоги 24.09.2021, 12:162 Общественный штаб подтвердил правильность расшифровки результатов ДЭГ в Москве - Венедиктов 24.09.2021, 12:140 Интерактив: Горячей воды нет из-за отсутствия холодной 24.09.2021, 12:100 Псковская областная прокуратура организовала экскурсии для детей
24.09.2021, 12:010 Жительницу Новосокольнического района под конвоем отправили в колонию 24.09.2021, 11:5811 Еще 149 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро умерли 24.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 24.09.2021, 11:560 Выставку памяти Валентина Курбатова подготовили в «Михайловском»
24.09.2021, 11:520 Уголовная ответственность грозит безработной алиментщице из Великих Лук 24.09.2021, 11:4913 Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО 24.09.2021, 11:430 Почти тонну краденного металла пытался сдать житель Пустошкинского района 24.09.2021, 11:330 Гдович отправится в колонию на 7 лет за убийство собутыльника
24.09.2021, 11:300 ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам 24.09.2021, 11:302 390 млн рублей достигла задолженность по имущественным налогам в Псковской области 24.09.2021, 11:241 ЦИК отклонил жалобу «Яблока» с требованием признать недействительными итоги выборов в ГД 24.09.2021, 11:130 Великолучанина осудили за покупку наркотиков
24.09.2021, 11:090 Как дачникам платить за реальный расход электроэнергии 24.09.2021, 11:060 Промостраница на сайте ФНС поможет псковичам разобраться в налоговых вопросах 24.09.2021, 11:030 Стали известны подробности ДТП с участием лося в Бежаницком районе 24.09.2021, 11:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Имущественные налоги в Псковской области»
24.09.2021, 10:581 «Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока» 24.09.2021, 10:570 «У нас все дома»: компания «Этажи» - центр недвижимости и ипотеки открывается в Пскове 24.09.2021, 10:550 Подросток в Великих Луках украл кроссовки и избил работника магазина 24.09.2021, 10:522 Международный день пожилых людей не будут отмечать в Псковской области
24.09.2021, 10:380 «Хайпожоры»: Почему итоги выборов можно подводить до голосования? 24.09.2021, 10:360 Псковский губернатор обсудил с главой Минстроя ход строительства соцучреждений и благоустройства дворов 24.09.2021, 10:205 Псковичи могут купить лекарства в онлайн-аптеке «Магнита» 24.09.2021, 10:161 «Яблоко» требует от ЦИК признать недействительными результаты выборов в Госдуму
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.