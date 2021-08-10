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Голикова: Более 250 млрд рублей направят на выплаты неполным семьям

Почти 258 млрд рублей будет направлено из бюджета на выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет в 2022-2024 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«На пособия одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно в 2022-2024 годах будет направлено почти 258 млрд рублей, это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей», - сказала она.

Также около 73 млрд рублей направят на выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ежегодно такие выплаты будут получат 412 тысяч женщин, добавила Голикова.

Вице-премьер добавила, что выплаты по 5 тысяч рублей получат 915 тысяч учителей, являющихся классными руководителями в школах.