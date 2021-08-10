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В России чиновники будут сдавать экзамен по кибербезопасности

Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александра Шойтова.

«Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведет. И на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое – это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе – это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти (лет), и среднее поколение, и старшее», - сказал замминистра.

На уточняющий вопрос зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, будут ли для чиновников предусмотрены экзамены по киберграмотности, Александр Шойтов ответил: «Да, конечно, тестирование».

Кузнецов привел данные Сбербанка, по которым, большинство тех, кто попадается на уловки телефонных мошенников, – это граждане России 35-40 лет, тогда как еще год назад это были россияне старше 60 лет.