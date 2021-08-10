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В России и мире

Роспотребнадзор посоветовал не планировать поездки в период нерабочих дней

21.10.2021 14:24|ПсковКомментариев: 6

В период нерабочих дней, которые продлятся в регионах России с 30 октября по 7 ноября, рекомендуется оставаться дома и не планировать поездки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве предложили в целом ограничить контакты, в частности, не посещать и не принимать гостей, отказаться от длительного общения в закрытых помещениях, уменьшить число необязательных поездок. «Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать, — используйте маски, антисептики, старайтесь избегать места массового скопления людей», — отметили в Роспотребнадзоре

Там также рекомендовали по возможности пользоваться услугами служб доставки, общаться с родственниками и близкими по телефону, перемещаться на личном автомобиле или такси.

Напомним, нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19 предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова, идею поддержал президент России Владимир Путин. 20 октября он подписал соответствующий указ. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, сотрудники системообразующих предприятий, производств непрерывного цикла, служб, которые занимаются поставками лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и продуктовых магазинов будут работать в обычном режиме.

Теги: #здоровье #коронавирус #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
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