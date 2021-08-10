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Выстрел Алека Болдуина на съемках фильма стал причиной гибели оператора

Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела, произведенного известным американским актером Алеком Болдуином на съемках вестерна «Ржавчина» (Rust).

Фото: @alecbaldwininsta / Instagram

В момент выстрела из неправильно сработавшего оружия пуля или осколки задели также 48-летнего режиссера Джоэл Соуза. Отмечается, что актеры должны были стрелять холостыми патронами, пишет ТАСС со ссылкой на портал портал TMZ.

Оператора доставили санавиацией в больницу, где она скончалась от полученных ранений. Режиссер находится в больнице в критическом состоянии.

Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Ведется расследование, съемки остановлены.