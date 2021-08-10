В России и мире

В России зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса «мю»

Один случай заражения штаммом коронавируса «лямбда» и три случая - вариантом «мю» зафиксировали в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

При этом, по словам Василия Акимкина, доминирующим в России, как и в мире, остается штамм коронавируса «дельта».

Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» впервые были обнаружены в Южной Америке. Штамм «лямбда» с 14 июня 2021 года рассматривался Всемирной организацией здравоохранения в качестве «варианта, вызывающего интерес». К концу июня сообщалось, что случаи заражения штаммом «лямбда» были выявлены в Южной Америки и Великобритании, а в России - ни одного.

Штамм «мю» был обнаружен в Колумбии в январе 2021 года, в августе ВОЗ внесла и его в список вариантов, представляющих интерес. К тому моменту в мире были выявлены 3700 случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1400 случаев в США и отдельные случаи в Европе.