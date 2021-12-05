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Любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках - Файзуллин

Любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого сначала нужно подготовить кадры, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве нужно уменьшить. Он призвал привлекать больше россиян из ближайших регионов с помощью высокой заработной платы и условий труда, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства.

«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь», - цитирует Файзуллина РИА Новости.

Он подчеркнул, что сокращение числа мигрантов - «не однодневная процедура». «Это связано и с ростом производительности труда, и с подготовкой», - уточнил министр.