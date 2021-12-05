В России и мире

ВОЗ заявила о росте числа заражений коронавирусом в мире на 71%

Уровень заражений COVID-19 в мире за неделю увеличился на 71%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона. В США увеличение на 100%, в африканской регионе рост примерно на 7%», - сказала Ван Керкхове на брифинге.

По ее словам, за прошедшую неделю ВОЗ получила данные о 9,5 миллионах случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше. Кроме того, Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллионах заражений.