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День братьев и сестер отмечают 10 апреля

Семейный праздник – День братьев и сестер – отмечается в разных странах мира 10 апреля. Он призван продолжить традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми.

Как уточняет calend.ru, традиция отмечать День братьев и сестер 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения ее сестры. Женщина обратилась с призывом к обществу помнить о близких людях: братьях и сестрах, ценить саму возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека.

Праздник, впервые проведенный в 1998 году, стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах и уже обрастает традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома.