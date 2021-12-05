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VK покупает «Яндекс.Новости» и «Дзен»

Компания VK договорилась с «Яндексом» о покупке сервисов «Новости» и «Дзен», для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, сообщает компания.

Фото: pixabay.com

«28 апреля 2022 года VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "компания") объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен"», - цитирует сообщение РИА Новости.

В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробные условия сделки будут раскрыты позднее.