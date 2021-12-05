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Президент Финляндии заявил, что его страна подаст заявку на членство в НАТО

Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Саули Ниинистё на пресс-конференции в Хельсинки 15 мая.

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», - цитирует его ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Санна Марин проинформировала, что теперь правительство представит свое заключение в парламент.

16 мая решение о вступлении в альянс обсудят и, как ожидается, одобрят в высшем законодательном органе республики.