В России и мире

Четверть опрошенных россиян пользуются заблокированными сервисами через VPN

Четверть россиян продолжают пользоваться через VPN заблокированными в России сервисами Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), сообщается в исследовании банка «Открытие».

«Почти треть респондентов (30%) сократили посещение этих сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 26% не перестали пользоваться Facebook, Instagram и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом. Наибольшая доля тех, кто продолжает это делать, как раньше, на Урале (32%), а также в московском регионе (30%), наименьшая - в Южном федеральном округе (15%)», - цитирует сообщение ТАСС.

Аналитики банка «Открытие» также отмечают, что после блокировки в России Facebook, Instagram и других сервисов 39% опрошенных перестали ими пользоваться принципиально. Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%), реже всего - Северного Кавказа (24%) и Дальнего Востока (31%). Еще 5% перестали пользоваться заблокированными сервисами из-за страха.

Из выводов исследования следует, что в России 90% опрошенных пользуются соцсетями более пяти лет. Российскими соцсетями и сервисами («ВКонтакте», «Одноклассники») пользуются 88%, еще 4% начали пользоваться после блокировки иностранных соцсетей. 2% не пользуются российскими соцсетями и сервисами, но хотят начать. 6% респондентов заявили, что не намерены использовать российские соцсети и сервисы принципиально.

71% россиян заявили, что будут пользоваться российским аналогом AppStore и Google Play. 9% относятся к этой идее отрицательно и считают, что эффективный аналог в России создать не получится. 8% заявили, что все равно будут искать способы пользоваться AppStore и Google Play. 11% вообще не пользуются подобными сервисами.

Опрос проведен банком «Открытие» 4-11 мая по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.