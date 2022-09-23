В России и мире

Всемирный день архитектуры празднуют 3 октября

Архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают свой профессиональный праздник 3 октября.

Как сообщает calend.ru, Всемирный день архитектуры ежегодно празднуют в первый понедельник октября. Он был учрежден Международным союзом архитекторов.

Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1 июля, а в 1996 году Международный союз архитекторов на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его проведение к Всемирному дню Хабитат.

Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий — последствий военных действий. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей МСА и активным участником его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается более 120 национальных секций и более 1,3 миллиона архитекторов.

Сегодняшняя дата — это не только профессиональный праздник, но и дань уважения к труду архитекторов, признание их работы, которая представляет собой сочетание науки и искусства, а также той важной роли, которую играет архитектура в жизни людей, отметили эксперты.

Традиционно в свой профессиональный праздник, который каждый год посвящён определённой теме, архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых обсуждают условия и результаты своей практической деятельности, рассматривают проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. Также в этот день организуются выставки, фестивали и другие мероприятия. В России в преддверии празднования Дня архитектуры президент РФ издает указ о присвоении почётного звания «Народный архитектор Российской Федерации».