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Столичные медики приняли живого мужчину за труп. ВИДЕО

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах, при которых столичные медики скорой помощи приняли живого человека за труп, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видео: Telegram-канал Shot

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором медики скорой помощи на улице приняли за труп живого мужчину. На видео видно, как врачи достали чёрные пакеты и накрыли ими мужчину, но он начал шевелиться.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», - сообщили в ведомстве.