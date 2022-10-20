Столичные медики приняли живого мужчину за труп. ВИДЕО

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах, при которых столичные медики скорой помощи приняли живого человека за труп, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Видео: Telegram-канал Shot
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором медики скорой помощи на улице приняли за труп живого мужчину. На видео видно, как врачи достали чёрные пакеты и накрыли ими мужчину, но он начал шевелиться.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», - сообщили в ведомстве.