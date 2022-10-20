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Гастроэнтеролог назвала самый вредный способ приготовления яиц

Содержание полезных веществ в яйце во многом зависит от того, как оно приготовлено, отметила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны, добавила врач.

«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза», – приводит слова Бережной радио Sputnik.

С точки зрения угрозы заражения сальмонеллезом наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую, продолжила она. Однако слишком длительная термическая обработка приводит к разрушению важных нутриентов.

«Переваренные яйца теряют свои свойства. Некоторые витамины от высокой температуры могут погибать, это всем известно. Мы понимаем, что чем плотнее становится денатурированный белок, тем хуже он усваивается. То есть биодоступность белка резко снижается. Снижается уровень доступных и качественных жиров в желтке. Поэтому, безусловно, яйца всмятку или яйца пашот более привлекательны в этом смысле», – уверена Бережная.

Чтобы избежать риска сальмонеллеза, покупать яйца лучше в магазинах, а не на стихийных рынках или у соседки в деревне, предупредила врач.

«Перед тем как попасть на полку магазина, яйца проходят госконтроль, ветеринарно-санитарную экспертизу, эпиднадзор и все остальное. Но перед тем как положить яйца в холодильник, их все равно лучше вымыть, желательно щеткой и мылом», – посоветовала Бережная.

По её словам, наиболее вредным способом приготовления яиц является жарка.