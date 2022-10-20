Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
штраф за обман энергетиков
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
бонусы для членов профсоюза
в роли ведущих ENERGY
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
Компьютерные игры: за и против
Первые счета за электроэнергию
оплата счетов
новогодние корпоративы
Денис Иванов о 15 округе
Мне 60, и это здорово!
алкогольная независимость
 
 
 
ещё В России и мире 20.10.2022 13:550 «Восстание зомби-косуль»: животные в России заражаются неизвестной болезнью. ВИДЕО 27.10.2022 09:020 Гастроэнтеролог назвала самый вредный способ приготовления яиц 26.10.2022 17:280 Журналистку Ксению Собчак заподозрили в вымогательстве 26.10.2022 15:520 Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ 26.10.2022 14:011 Ещё одну песню рэпера Oxxxymiron* просят проверить на экстремизм 26.10.2022 12:141 Студента задержали в Петербурге за совращение 15-летней школьницы в Сети
 
 
 
Самое популярное 25.10.2022 21:5314 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 24.10.2022 12:586 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе 25.10.2022 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 26.10.2022 15:520 Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ 25.10.2022 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Гастроэнтеролог назвала самый вредный способ приготовления яиц

27.10.2022 09:02|ПсковКомментариев: 0

Содержание полезных веществ в яйце во многом зависит от того, как оно приготовлено, отметила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны, добавила врач.

«Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза», – приводит слова Бережной радио Sputnik.

С точки зрения угрозы заражения сальмонеллезом наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую, продолжила она. Однако слишком длительная термическая обработка приводит к разрушению важных нутриентов.

«Переваренные яйца теряют свои свойства. Некоторые витамины от высокой температуры могут погибать, это всем известно. Мы понимаем, что чем плотнее становится денатурированный белок, тем хуже он усваивается. То есть биодоступность белка резко снижается. Снижается уровень доступных и качественных жиров в желтке. Поэтому, безусловно, яйца всмятку или яйца пашот более привлекательны в этом смысле», – уверена Бережная.

Чтобы избежать риска сальмонеллеза, покупать яйца лучше в магазинах, а не на стихийных рынках или у соседки в деревне, предупредила врач.

«Перед тем как попасть на полку магазина, яйца проходят госконтроль, ветеринарно-санитарную экспертизу, эпиднадзор и все остальное. Но перед тем как положить яйца в холодильник, их все равно лучше вымыть, желательно щеткой и мылом», – посоветовала Бережная.

По её словам, наиболее вредным способом приготовления яиц является жарка.

«Самые вредные – это пережаренные яйца», – заключила Бережная.
Теги: #яйца #диетолог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 308 человек
27.10.2022, 09:260 Житель Дедовичского района неправильно отбывал условное наказание и попал в тюрьму 27.10.2022, 09:180 Подростка сбил автомобиль на улице Генерала Маргелова в Пскове 27.10.2022, 09:150 Псковичи могут купить двушку в новостройке с ипотечным платежом 16 200 рублей 27.10.2022, 09:110 Губернатор о решении «Псковпассажиравтотранса»: Нерадивым руководителям сделано последнее замечание
27.10.2022, 09:080 Не пей из копытца 27.10.2022, 09:020 Гастроэнтеролог назвала самый вредный способ приготовления яиц 27.10.2022, 08:500 Число нуждающихся в подработке в Псковской области сократилось на 10% – опрос 27.10.2022, 08:380 Поиски 40-летнего мужчины с чемоданом продолжаются в Псковской области
27.10.2022, 08:260 Россиян с непогашенной судимостью хотят призвать по мобилизации 27.10.2022, 08:150 Движение в сторону центра на Рижском проспекте в Пскове затрудняет ДТП. ВИДЕО 27.10.2022, 08:090 В России создадут «горячую линию» по возврату денег за отмененные концерты 27.10.2022, 07:580 Гдович не сказал невесте, что уходит добровольцем на СВО
27.10.2022, 07:380 В России предложили повысить налог на воду 27.10.2022, 07:200 Великие Луки украсят к Новому году 27.10.2022, 07:010 В европейской части России стартует потепление 26.10.2022, 22:300 Российский стоматолог рассказал об опасности зубных щеток
26.10.2022, 22:160 Духовно-творческий коллектив выступил в великолукском исправительном центре 26.10.2022, 22:130 Жители Псковской области направили более 30 тысяч заявлений в Росреестр онлайн 26.10.2022, 22:052 Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» завершился в Пскове 26.10.2022, 22:000 Приставы рекомендовали псковичам проверять себя на долги через электронные сервисы
26.10.2022, 21:500 Льготный проезд студентов на междугородних маршрутах возобновил «Псковпассажиравтотранс» 26.10.2022, 21:390 Великолучане стали призерами турнира Московской области по самбо 26.10.2022, 21:290 В себежской колонии начали шить женские и детские футболки 26.10.2022, 21:076 Большинство иностранных слов предложили запретить использовать на госуровне
26.10.2022, 20:540 Курсы первой медицинской помощи для волонтеров пройдут в Пскове и Великих Луках 26.10.2022, 20:330 Россиянин вспомнил старые обиды и забил до смерти ругавшего его в детстве отца 26.10.2022, 20:182 К укладке верхнего слоя асфальта приступили на платной дороге в Печорском районе 26.10.2022, 20:001 День народного единства станет темой Александро-Невских бесед в Пскове
26.10.2022, 19:393 Оккультные и астрологические традиции изучат студенты в Пскове 26.10.2022, 19:250 Начать жизнь заново: как псковские специалисты помогают беженцам из Украины 26.10.2022, 19:110 В Москве провели совещание с представителями псковских профсоюзов 26.10.2022, 18:591 Началась укладка асфальта на улице Новаторов в Пскове
26.10.2022, 18:420 Псковскому центру сопровождения пациентов с хронической сердечной недостаточностью исполняется пять лет 26.10.2022, 18:210 90% сетей для догазификации построили в деревне Лухново Псковского района 26.10.2022, 18:150 Борис Елкин: Необходимо не забывать про Кресты, Любятово и Лепеши 26.10.2022, 18:150 Научно-практическая выставка «Шаг в науку» откроется в Пскове
26.10.2022, 18:111 «Большая черная собака» запугала псковичку и оказалась в приюте 26.10.2022, 18:062 Псковича ограбили в квартире дома на улице Красноармейской 26.10.2022, 18:050 Михаил Ведерников поздравил усвятичей с 79-летием освобождения района 26.10.2022, 18:020 Островские деревни предлагают подключить к сети подвижной радиотелефонной связи
26.10.2022, 18:000 Псковичи смогут проверить свои знания в области этнографии 26.10.2022, 17:520 Крышу и фасад многоквартирного дома отремонтировали в Великих Луках 26.10.2022, 17:452 «Трудновыговариваемое нечто»: псковские студенты выступили против переименования института инженерных наук 26.10.2022, 17:440 Дом причта в Пскове хотят передать в собственность прихода храма Святых Жен Мироносиц
26.10.2022, 17:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 октября 26.10.2022, 17:380 Умер последний участник Великой Отечественной войны в Плюсском районе 26.10.2022, 17:330 Молодые специалисты Псковпассажиравтотранса приняли участие в военных сборах 26.10.2022, 17:280 Журналистку Ксению Собчак заподозрили в вымогательстве
26.10.2022, 17:222 Псковская область получит более 200 млн рублей на поддержку системы здравоохранения 26.10.2022, 17:180 Дорожно-транспортные преступления в Пскове станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 26.10.2022, 17:100 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Братья африканские и сестры нам помогут в разных отраслях. ВИДЕО 26.10.2022, 17:090 Плоскую башню закроют для посещения в Пскове
26.10.2022, 16:540 «Самое беспризорное здание города»: псковичи беспокоятся за состояние общежития на улице Киселёва 26.10.2022, 16:370 За сбыт наркотиков 23-летний пскович отправится в тюрьму на 6 лет 26.10.2022, 16:300 На лекцию-дискуссию «Все люди родом из детства» приглашает псковичей 26.10.2022, 16:230 ГАЗ опрокинулся в кювет в Пустошкинском районе, водителя госпитализировали
26.10.2022, 16:170 Госпрограмму по модернизации систем коммунальной инфраструктуры утвердят в Псковской области 26.10.2022, 16:010 Участники спецоперации ответили на письма островских дошкольников 26.10.2022, 15:520 Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ 26.10.2022, 15:501 Экоактивистка из Острова рассказала об обращении с мусором в её детстве
26.10.2022, 15:410 Сбер упростил формирование платёжных поручений в интернет-банке для бизнеса 26.10.2022, 15:400 Жители Южной Азии пытались незаконно пересечь границу через красногородский лес 26.10.2022, 15:360 «PROПРАВО»: Безопасность детей на дороге. ВИДЕО 26.10.2022, 15:350 Водный маршрут предложили организовать из Гдова в Самолву
26.10.2022, 15:280 Геймеры получили новые фишки на Cyberhero 26.10.2022, 15:260 Псковичка стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства» 26.10.2022, 15:220 В Пскове не поддержали инициативу о запрете отправки срочников для участия в боевых действиях за пределами РФ 26.10.2022, 15:162 Интерактив: Тротуар для BMW
26.10.2022, 15:130 В Псковской области уточнят условия командирования госслужащих в ЛДНР 26.10.2022, 15:082 Алексея Севастьянова делегируют в комитет по вопросам местного самоуправления ПАСЗР 26.10.2022, 15:080 Мобилизация в Пскове прошла на неплохом уровне – Борис Елкин 26.10.2022, 15:082 Псковские депутаты поддерживают запрет ЛГБТ-пропаганды в России
26.10.2022, 15:031 Тепловые сети меняют у дома №51 на Рижском проспекте в Пскове 26.10.2022, 14:580 Сбер удвоил объём выдачи кредитов по «Семейной ипотеке» в Псковской области 26.10.2022, 14:510 Водитель автомобиля Chevrolet сбил псковича на пешеходном переходе 26.10.2022, 14:495 Борис Елкин заявил о наличии у него сил и энергии стать главой Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru