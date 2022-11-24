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Совфед одобрил отставку Кудрина

Совфед на заседании в среду принял решение досрочно освободить Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Кудрин перейдет на работу в Яндекс.

Кудрин в Telegram-канале подтвердил свой уход с поста председателя Счетной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту. Глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов ранее сообщил, что представление президента об освобождении Кудрина поступило в палату, комитет дал положительное заключение по этому вопросу.