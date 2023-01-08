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Ограничений из-за обнаружения нового штамма омикрона «Кракен» вводить не планируется - Роспотребнадзор

Никаких ограничений в связи с обнаружением в России нового подварианта штамма омикрон «Кракен» вводить не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Напомним, новый субвариант омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

Подвариант коронавируса XBB.1.5 «Кракен» впервые выявили в США 22 октября 2022 года, с тех пор он распространился практически по всей Европе. По данным ВОЗ, новый штамм намного более заразный, однако заболевшие переносят его сравнительно легко.