В России впервые получили потомство от клонированной коровы

Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки – большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят РИА Новости.