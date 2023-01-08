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В России впервые получили потомство от клонированной коровы

Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки – большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят РИА Новости.

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Отмечается, что клонированная корова произвела на свет здоровую дочку, вес которой 40 килограммов. Новорожденную назвали Декабристкой, так как она родилась 30 декабря 2022 года. Исследования провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста.