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10 человек погибли при стрельбе в Лос-Анджелесе

Число погибших в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк в штате Калифорния увеличилось до 10, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести, подозреваемый остается на свободе, заявил сотрудник управления шерифа округа Лос-Анджелес Эндрю Майер.

Ранее сообщалось о девяти жертвах в результате стрельбы, которая произошла в танцевальной студии в городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого «тысячи» людей посетили новогодний фестиваль, отметили РИА Новости.

«Десять жертв были объявлены скончавшимися на месте преступления. По меньшей мере еще 10 человек, которые были доставлены в несколько местных больниц, они находятся в разном состоянии - от стабильного до критического. Подозреваемый покинул место преступления и остается непойманным», - заявил Эндрю Майер, выступление которого показывали местные телеканалы. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.