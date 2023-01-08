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Турпоток в России во время новогодних праздников составил 12 млн человек

Поток российских туристов, отправляющихся путешествовать внутри страны в период новогодних праздников, составил более 12 миллиона человек, что на 10-15% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что отели в указанный период были загружены от 70% до 95%. На российских горнолыжных курортах отдохнули более 3 млн туристов. Почти 3,5 миллиона человек отправились на отдых с помощью железнодорожного транспорта. Путешествие на самолете выбрали порядка 2,2 миллиона человек, пишет RuNews24.

Лидерами среди туристических направлений традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Помимо этого, большой турпоток наблюдался и на курорты Северного Кавказа, в Сахалинскую область и Шерегеш.